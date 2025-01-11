Внаслідок атаки дронів нафтобаза "Енгельс" зайнялася. І горить вона уже четверту добу, попри запевняння місцевої влади, що пожежа майже загашена, передає 24 Канал.

Дивіться також У Росії потужна "бавовна": гучно в багатьох областях, у Новоросійську прилетіло в порт

"Комбінат Крістал" досі горить

Так, вранці 11 січня губернатор Саратовської області Роман Бусаргін у телеграм-каналі повідомив, що площа пожежі на промисловому підприємстві в Енгельсі зменшилася на 80 відсотків. Також чиновник похвалився, що кількість диму також значно знизилася.

Процес вигоряння палива продовжується, фахівці вживають усіх необхідних заходів,

– розповів посадовець.

Крім того, Бусаргін запевнив, що експерти Росспоживнагляду на постійній основі продовжують моніторинг стану повітря.

Зазначимо, що місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але у Росспоживнагляді заявили, що не виявили забруднень.

До слова, у ніч на 10 січня безпілотники могли атакувати пункт дислокації 238 артилерійської бригади в Краснодарському краї Росії, що призвело до масштабної пожежі.