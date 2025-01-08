Они абсолютно неизвестны врагу. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко поделился с 24 Каналом эксклюзивными деталями.

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Почему били по нефтебазе, а не аэродрому

Подразделения ГУР МО Украины и Сил беспилотных систем ВСУ в сотрудничестве в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области.

Именно она обеспечивала горючим военный аэродром "Энгельс-2". Коваленко объяснил, что уничтожить аэродром достаточно трудно. Действеннее лишить логистической цепочки поставок топлива для авиационных нужд, что и сделала Украина.

В атаке участвовали новые дроны

Коваленко отметил: если снизится количество боевых вылетов, соответственно сместится и сократится планирование ударов по Украине. Силы обороны, по словам руководителя ЦПД, провели качественную операцию.

Данные операции не буду раскрывать много, но в ней участвовали неизвестные ранее России дроны, которые не фигурировали в предыдущих атаках,

– отметил Андрей Коваленко.

К слову, в Defense Express объяснили, что если в результате этой атаки были поражены резервуары с топливом Т-8В, активность использования самолетов Ту-160 будет уменьшена.

Известно также, что двое сотрудников МЧС погибли в результате тушения пожара, еще один – в больнице с ранениями.