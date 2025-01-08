В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Известно, что во время ликвидации пожара на нефтебазе погибли двое пожарных.

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Что известно о пожаре в Энгельсе

По информации от местных жителей, дым окутал половину города, пламя можно увидеть из любой точки Энгельса. Пожар продолжает расти, с нефтебазы доносятся новые взрывы.

Местный губернатор подтвердил информацию о том, что площадь пожара возросла. Также Энгельсе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Известно что вследствие ликвидации огня погибли двое сотрудников МЧС, еще один – попал в больницу.

В Энгельсе пылает нефтебаза: смотрите видео

По предварительной информации, взорвался второй резервуар с нефтью. Вопрос времени, когда остальные взлетят в воздух. Местные говорят, что пламя стало еще больше, чем было утром.

Также известно, что именно эта нефтебаза в Саратовской области обеспечивала горючим военный аэродром "Энгельс-2".

Напомним, что в Генштабе подтвердили атаку на нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области России. Удар нанесли подразделения ГУР МО Украины и Силы беспилотных систем ВСУ в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.