В місті введено режим надзвичайної ситуації. Відомо, що під час ліквідації пожежі на нафтобазі загинули двоє пожежників.

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Що відомо про пожежу в Енгельсі

За інформацією від місцевих жителів, дим огорнув половину міста, полум'я можна побачити з будь-якої точки Енгельса. Пожежа продовжує рости, з нафтобази доносяться нові вибухи.

Місцевий губернатор підтвердив інформацію про те, що площа пожежі зросла. Також Енгельсі було введено режим надзвичайної ситуації.

Відомо що внаслідок ліквідації вогню загинули двоє співробітників МНС, ще один – потрапив в лікарню.

У Енгельсі палає нафтобаза: дивіться відео

За попередньою інформацією, вибухнув другий резервуар з нафтою. Питання часу, коли решта злетять у повітря. Місцеві кажуть, що полум'я стало ще більшим, ніж було вранці.

Також відомо, що саме ця нафтобаза в Саратовській області забезпечувала пальним військовий аеродром "Енгельс-2".

Нагадаємо, що у Генштабі підтвердили атаку на нафтобазу "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області Росії. Удару завдали підрозділи ГУР МО України та Сили безпілотних систем ЗСУ у співпраці з іншими складовими Сил оборони.