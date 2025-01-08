Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, в чем уникальность этого нефтехранилища и почему россияне могут уменьшить использование стратегической авиации. Заметим, что атаку осуществили подразделения ГУР МО и Силы беспилотных систем ВСУ в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.

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Чем особенна пораженная нефтебаза

В ночь на 8 января Силам обороны удалось поразить важный военный объект на территории России. Речь идет о комбинате "Кристалл", на котором хранили топливо для авиабазы стратегической авиации "Энгельс": Ту-96 МС и Ту-160.

Местные власти подтвердили успешное поражение объекта дальнобойными украинскими дронами.

База "Кристалл" относится к государственному стратегическому резерву. То есть это не обычная нефтебаза. Там хранят топливо, которое предназначено для обеспечения непосредственно "Энгельса". И если для Ту-95 нет проблем с топливом, то Ту-160 являются очень специфическими, их двигатели требуют топлива с высокой плотностью. Это топливо Т-8В,

– отметил Олег Катков.

Поскольку потребность в этом топливе не является большой, ведь используют его только для Ту-160, Т-8В производят на очень ограниченном количестве предприятий. Если в результате этой атаки были поражены резервуары именно с этим топливом, активность использования самолетов Ту-160 будет уменьшена, убежден военный эксперт.

Обратите внимание! Справедливо отметить, что именно эти борта довольно нечасто используют для ударов по Украине. Последний раз Ту-160 применили во время атаки 17 ноября 2024 года – это было впервые за 550 дней.

Последствия удара могут быть очень серьезными

Пожар на нефтебазе разрастается, раздаются новые взрывы. Известно, что двое сотрудников МЧС погибли в результате тушения, еще один – в больнице с ранениями. Если огонь будет распространяться и в дальнейшем, для россиян это создаст существенные проблемы.

Если произойдет так, что эта нефтебаза будет полностью разрушена, то в России в районе авиабазы "Энгельс" не останется хранилища для хранения авиационного керосина. Конечно, определенные ограниченные запасы есть на самой авиабазе, но, если "Кристалл" будет уничтожен, то это значительно усложнит эксплуатацию стратегической авиации с "Энгельса",

– отметил главный редактор Defense Express.

Нужно также понимать, что Военно-космические силы России полностью завязаны на этой стратегической авиабазе, ведь именно там происходит снаряжение крылатыми ракетами типа Х-101. "Энгельс" фактически вынуждены использовать, потому что там хранится соответствующее оборудование.