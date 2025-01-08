Військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, у чому унікальність цього нафтосховища і чому росіяни можуть зменшити використання стратегічної авіації. Зауважимо, що атаку здійснили підрозділи ГУР МО та Сили безпілотних систем ЗСУ у співпраці з іншими складовими Сил оборони.

До теми По якому важливому об'єкту могло прилетіти під час атаки на Енгельс у Росії: показуємо на карті

Чим особлива уражена нафтобаза

У ніч на 8 січня Силам оборони вдалося уразити важливий військовий об'єкт на території Росії. Мовиться про комбінат "Кристалл", на якому зберігали паливо для авіабази стратегічної авіації "Енгельс": Ту-96 МС та Ту-160.

Місцева влада підтвердила успішне ураження об'єкта далекобійними українськими дронами.

База "Кристалл" належить до державного стратегічного резерву. Тобто це не звичайна нафтобаза. Там зберігають паливо, яке призначене для забезпечення безпосередньо "Енгельса". І якщо для Ту-95 немає проблем з паливом, то Ту-160 є дуже специфічними, їхні двигуни потребують палива з високою щільністю. Це паливо Т-8В,

– зауважив Олег Катков.

Оскільки потреба у цьому паливі не є великою, адже використовують його лише для Ту-160, Т-8В виробляють на дуже обмеженій кількості підприємств. Якщо в результаті цієї атаки були уражені резервуари саме з цим паливом, активність використання літаків Ту-160 буде зменшена, переконаний військовий експерт.

Зверніть увагу! Справедливо відзначити, що саме ці борти доволі нечасто використовують для ударів по Україні. Востаннє Ту-160 застосували під час атаки 17 листопада 2024 року – це було вперше за 550 днів.

Наслідки удару можуть бути дуже серйозними

Пожежа на нафтобазі розростається, лунають нові вибухи. Відомо, що двоє співробітників МНС загинули внаслідок гасіння, ще один – у лікарні з пораненнями. Якщо вогонь поширюватиметься і надалі, для росіян це створить суттєві проблеми.

Якщо станеться так, що ця нафтобаза буде повністю зруйнована, то у Росії в районі авіабази "Енгельс" не залишиться сховища для зберігання авіаційного гасу. Звісно, певні обмежені запаси є на самій авіабазі, але, якщо "Кристалл" буде знищений, то це значно ускладнить експлуатацію стратегічної авіації з "Енгельса",

– наголосив головний редактор Defense Express.

Потрібно також розуміти, що Військово-космічні сили Росії повністю зав'язані на цій стратегічній авіабазі, адже саме там відбувається споряджання крилатими ракетами типу Х-101. "Енгельс" фактично вимушені використовувати, тому що там зберігається відповідне обладнання.