Танкер Eagle S зупинили після того, як у 25 грудня сталося пошкодження підводного електричного кабелю Estlink 2 у Фінській затоці. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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У момент пошкодження затокою рухався російський танкер

Нафтовий танкер Eagle S зареєстрований на Островах Кука. Судно перевозить нафту з Росії до Єгипту. Старий танкер привернув увагу слідчих, які виявляють причетних до пошкодження кабелю.

Варто знати! Тіньовий флот – це кілька старих кораблів, які Росія використовує для перевезення нафти в обхід санкцій.

Інцидент, що стався у Фінській затоці, викликав у влади побоювання, що об'єкти критичної інфраструктури між країнами НАТО можуть бути цілями Росії.

Поруч з кабелем проходили інші судна

Відомо також, що 26 грудня затокою рухалося вантажне судно Xin Xin Tian, яке вийшло з Санкт-Петербурга у вівторок, 24 грудня. Цей корабель може бути пов'язаний із судном Newnew Polar Bear, який у жовтні 2023 року пошкодив газопровід Balticconnector.

Загалом в момент пошкодження біля кабелю проходили щонайменше два судна.

Нагадаємо, якщо підводна інфраструктура буде пошкоджена суттєво, то один мільярд жителів Європи та Північної Америки може залишитися без інтернету. Росія неодноразово намагалася пошкодити кабелі. Востаннє її причетність до аварії на інтернет-кабелях розслідувалася у грудні, коли обриви сталися між Швецією і Фінляндією.