Судно було там з вечора п'ятниці до вечора неділі. Також там перебувало ще 4 – 5 інших кораблів.

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Біля місця пориву на Balticconnector було російське судно

Як повідомив командувач Центру оборонної розвідки Естонії полковник Антс Ківіселг, російське судно SVG Flot перебувало біля місця прориву газопроводу Balticconnector з вечора п'ятниці до вечора неділі. Пересування суден зафіксувала компанія Marine Traffic.

За словами Ківіселга, розвідувальний центр сил оборони стежить за пересуванням кораблів у Балтійському морі разом з ВМС.

Розслідування триває. Але водночас місцезнаходження цих кораблів також можна взяти з відкритих джерел. Кожна людина може перевірити це сама,

– наголосив він.

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