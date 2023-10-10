Розслідування витоку з підводного газопроводу між Фінляндією та Естонією ще триває. Офіційних висновків ще очікують, проте фінська сторона вважає, що це був навмисний акт руйнування.

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Розслідувачі повідомили, що уряд Фінляндії знайшов пошкоджену ділянку газопроводу у фінських водах, а також виявив несправність у кабелі зв'язку з Естонією.

Витік у газопроводі знову поновив занепокоєння щодо вразливості підводної інфраструктури після вибухів на сусідніх трубопроводах.

Після цих атак члени НАТО посилили моніторинг за допомогою супутників, літаків, кораблів і підводних човнів. Водночас об'єкти в Північному та Балтійському морях вважаються одними з найбільш вразливих.

Що цьому передувало

Аварія на газопроводі Balticconnector сталася в ніч проти 8 жовтня. Під час сильного шторму було зафіксовано зниження тиску. Подачу газу перекрили, а пізніше виявили пошкодження і несправність у кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією.

До слова, раніше Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах Північний потік та Північний потік-2. Проте у німецькому уряді та слідчих колах ставляться до цих повідомлень скептично.