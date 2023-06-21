Досі відповідні служби розслідують вибухи на "Північних потоках". Не так давно ЗМІ повідомляли, що російські військові кораблі були помічені поблизу газогонів за декілька днів перед цим. Водночас у RTL, німецькому виданні, констатували, що обидва підриви були здійснені різними шляхами.

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Місце після підриву – "чисте"

Як зазначив репортер, вибух на газогоні Nord Stream 2 за масштабом був набагато меншим, аніж на трубі – Nord Stream 1.

Однак цікаво те, що експерти говорять про підрив труб нібито за допомогою закладеної завчасно вибухівки. Проблема цієї версії у тому, що якби це справді було правдою, то поблизу підірваних газогонів можна було б побачити більше уламків – зокрема бетону, металу та інших матеріалів.

Натомість на кадрах видно, що обидві труби лежать на практичному чистому морському дні.

Дрон робить ексклюзивні знімки зруйнованого трубопроводу. Вражає, що немає великих слідів вибухівки, також жодних частин не валяється навколо – трубопровід розділений навпіл "відносно чисто",

– написали у RTL.

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Згадаємо, що посол Німеччини в Польщі Томас Баггер визнав, що будівництво "Північних потоків" було помилкою: "Це не означає, що всі рішення, ухвалені таким чином, правильні. І я остання людина, яка б сказала, що німці завжди приймають правильні рішення".

Зазначимо, що Україна неодноразово говорила про те, що ці труби, за допомогою яких Росія хоче здійснювати транзит газу в Європу, можуть бути політичним інструментом впливу.