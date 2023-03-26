Таку думку на своєму ютуб-каналі висловив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він посилається на інформацію від німецького видання T-Online, де повідомили деталі з розслідування щодо підривів на цих газопроводах.
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Росію в черговий раз піймали на брехні
Як зазначив Жданов, все свідчить про те, що Росія сама підірвала газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Але, звісно ж, окупанти намагалися перевести стрілки на інші держави. Була навіть версія, що це організувала Україна.
В нас немає таких глибоководних засобів, як в Росії. Німецьке видання повідомляє, що за кілька днів до вибухів на газопроводах поблизу цих місць були російські військові кораблі,
– розповів Жданов.
Жданов прокоментував вибухи на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2": дивіться відео
Так, приблизно за тиждень до вибухів там почалися маневри Балтійського флоту Росії. Туди були залучені і водолази одного із загонів спеціального призначення. Цілком ймовірно, що вони і встановили вибухівку на газопроводи.
Бачите, як хитро. Самі підірвали і самі виявили вибухи. В черговий раз Росію піймали на брехні у спробі перекинути провину на когось іншого,
– зауважив Жданов.
Деталі з розслідування щодо вибухів на газопроводах: коротко
- Німецьке видання T-Online оприлюднило деталі з розслідування щодо вибухів на "Північному потоці-1" та "Північному потоці-2". Напередодні інциденту там перебували російські військові кораблі, з яких могли встановити вибухівку.
- Супутникові знімки демонструють, що щонайменше три російські кораблі покинули базу в Калінінграді в ніч на 21 вересня.
- Інформація про вибухи на газопроводах з'явилася в ніч з 25 по 26 вересня. Внаслідок цього були зруйновані два трубопроводи "Північного потоку-1" та один трубопровід "Північного потоку-2".