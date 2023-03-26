Таку думку на своєму ютуб-каналі висловив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він посилається на інформацію від німецького видання T-Online, де повідомили деталі з розслідування щодо підривів на цих газопроводах.

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Росію в черговий раз піймали на брехні

Як зазначив Жданов, все свідчить про те, що Росія сама підірвала газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Але, звісно ж, окупанти намагалися перевести стрілки на інші держави. Була навіть версія, що це організувала Україна.

В нас немає таких глибоководних засобів, як в Росії. Німецьке видання повідомляє, що за кілька днів до вибухів на газопроводах поблизу цих місць були російські військові кораблі,

– розповів Жданов.

Жданов прокоментував вибухи на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2": дивіться відео

Так, приблизно за тиждень до вибухів там почалися маневри Балтійського флоту Росії. Туди були залучені і водолази одного із загонів спеціального призначення. Цілком ймовірно, що вони і встановили вибухівку на газопроводи.

Бачите, як хитро. Самі підірвали і самі виявили вибухи. В черговий раз Росію піймали на брехні у спробі перекинути провину на когось іншого,

– зауважив Жданов.

Деталі з розслідування щодо вибухів на газопроводах: коротко