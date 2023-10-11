Відповідну заяву Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу зробив 11 жовтня на брифінгу з нагоди візиту президента України до штаб-квартири НАТО. Це відбулось напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

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Що сказав Столтенберг про пошкодження газопроводу

Єнс Столтенберг заявив, що вони розглянуть інцидент в Балтійському морі, коли завдали шкоди критично важливій підводній інфраструктурі.

Важлива річ зараз – це встановити, що трапилося і як це могло трапитися. Якщо буде доведено, що це навмисна атака на критичну інфраструктуру НАТО, то це буде, звичайно, серйозно. І це, звичайно, зустріне об'єднану і рішучу відповідь НАТО,

– запевнив Генеральний секретар НАТО.

Варто зауважити, що 8 жовтня фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland заявив про те, що перекрив газогін Balticconnector, який поєднує Фінляндію та Естонію. Причина перекриття – підозра в можливому витоку газу.

Що трапилось на газогоні Balticconnector