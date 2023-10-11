Відповідну заяву Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу зробив 11 жовтня на брифінгу з нагоди візиту президента України до штаб-квартири НАТО. Це відбулось напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.
Дивіться також Росія може застосувати ядерку: президент Фінляндії попередив про величезний ризик
Що сказав Столтенберг про пошкодження газопроводу
Єнс Столтенберг заявив, що вони розглянуть інцидент в Балтійському морі, коли завдали шкоди критично важливій підводній інфраструктурі.
Важлива річ зараз – це встановити, що трапилося і як це могло трапитися. Якщо буде доведено, що це навмисна атака на критичну інфраструктуру НАТО, то це буде, звичайно, серйозно. І це, звичайно, зустріне об'єднану і рішучу відповідь НАТО,
– запевнив Генеральний секретар НАТО.
Варто зауважити, що 8 жовтня фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland заявив про те, що перекрив газогін Balticconnector, який поєднує Фінляндію та Естонію. Причина перекриття – підозра в можливому витоку газу.
Що трапилось на газогоні Balticconnector
- Аварія на газопроводі Balticconnector трапилась проти 8 жовтня 2023 року. Тоді під час сильного шторму зафіксували зниження тиску. Саме тому газогін перекрили. Згодом там знайшли пошкодження та несправність у кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією.
- Фінська сторона ще немає остаточних висновків, проте повідомила про попередні. Вони переконані, що це був навмисний акт руйнування. Фінляндія та Естонія заявили, що сейсмологічні дані не вказують на застосування вибухівки.
- Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ці пошкодження не могли бути завдані одним дайвером чи невеликим підводним роботом. За його словами, мовиться про більш масштабні пошкодження. Проте місце пошкодження країни ще не знайшли.