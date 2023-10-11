Соответствующее заявление Генеральный секретарь Североатлантического альянса сделал 11 октября на брифинге по случаю визита президента Украины в штаб-квартиру НАТО. Это прошло накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Смотрите также Россия может применить ядерку: президент Финляндии предупредил об огромном риске

Что сказал Столтенберг о повреждении газопровода

Йенс Столтенберг заявил, что они рассмотрят инцидент в Балтийском море, когда нанесли ущерб критически важной подводной инфраструктуре.

Важное дело сейчас – это установить, что случилось и как это могло случиться. Если будет доказано, что это намеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО, это будет, конечно, серьезно. И это, конечно, встретит объединенный и решительный ответ НАТО,

– сказал Генеральный секретарь НАТО.

Следует отметить, что 8 октября финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил о том, что перекрыл газопровод Balticconnector, объединяющий Финляндию и Эстонию. Причина перекрытия – подозрение в возможной утечке газа.

Что случилось на газопроводе Balticconnector