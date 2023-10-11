Соответствующее заявление Генеральный секретарь Североатлантического альянса сделал 11 октября на брифинге по случаю визита президента Украины в штаб-квартиру НАТО. Это прошло накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
Смотрите также Россия может применить ядерку: президент Финляндии предупредил об огромном риске
Что сказал Столтенберг о повреждении газопровода
Йенс Столтенберг заявил, что они рассмотрят инцидент в Балтийском море, когда нанесли ущерб критически важной подводной инфраструктуре.
Важное дело сейчас – это установить, что случилось и как это могло случиться. Если будет доказано, что это намеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО, это будет, конечно, серьезно. И это, конечно, встретит объединенный и решительный ответ НАТО,
– сказал Генеральный секретарь НАТО.
Следует отметить, что 8 октября финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил о том, что перекрыл газопровод Balticconnector, объединяющий Финляндию и Эстонию. Причина перекрытия – подозрение в возможной утечке газа.
Что случилось на газопроводе Balticconnector
- Авария на газопроводе Balticconnector произошла против 8 октября 2023 года. Тогда во время сильного шторма зафиксировали понижение давления. Именно поэтому газопровод перекрыли. Впоследствии там обнаружили повреждение и неисправность в кабеле связи между Финляндией и Эстонией.
- Финская сторона еще не имеет окончательных выводов, однако сообщила о предыдущих. Они убеждены, что это был умышленный акт разрушения. Финляндия и Эстония заявили, что сейсмологические данные не указывают на применение взрывчатки.
- Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что эти повреждения не могли быть нанесены одним дайвером или небольшим подводным роботом. По его словам, говорится о более масштабных повреждениях. Однако место повреждения страны еще не нашли.