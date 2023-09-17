Війна в Україні триватиме довго і цілком може перетворитися на ядерну. Про це заявив фінляндський президент Сауле Нііністьо.
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Висока ймовірність ядерної війни
За словами Нііністьо, те, що у лютому 2022 року сталося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вже було "тривожним дзвінком" для Європи та НАТО. І наразі ризик ескалації війни дуже високий.
Глава Фінляндії згадуючи нещодавні падіння уламків російського безпілотника на території Румунії, яка є членом НАТО, зауважив, наскільки чутливою і наскільки близькою до перетину червоної лінї є теперішня ситуація.
Навіть дрібниці можуть сильно змінити ситуацію і, на жаль, на гірше. Це ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний,
– наголосив Нііністьо.
Вагання із передачею Україні озброєння виправдані
Таку думку висловив глава Фінляндії. Він закликав припинити критикувати вагання лідерів щодо постачання Україні зброї. Зокрема, Нііністьо згадав за Байдена та Шольца, яким закидають надто обережну політику щодо постачання Україні далекобійних ракет, які легко можуть уразити окупований Крим чи територію Росії.
Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не має. Також у Фінляндії ми чуємо голоси, що Америка повинна зробити те чи те. І я просто хотів зазначити, що якщо відбувається ескалація великої війни, це буде світова війна, тож тоді ядерний ризик стає явно більшим,
– підкреслив політик.
Росія нікуди не подінеться
Нііністьо наголосив, що не знає, як довго триватиме війна, чи як вона закінчиться, чи "яким буде життя, коли ми знову настане мир"
Але навіть коли конфлікт закінчиться, Росія однаково існуватиме, вважає політик. І тут важливе інше: європейці мають переконатися, що вона вже не повернеться до війни після миру в Україні.
Також він заявив, що має бути якийсь спосіб підтримувати з Росією відносини, терпіти один одного.
Війна в Україні та ядерна зброя: останні новини
- За словами голови української розвідки, ризик застосування Росією ядерної зброї дуже низький, навіть після того, як вона перекинула до Білорусі свої ядерні боєголовки. "Як керівник розвідки, я вам прямо кажу, цього не станеться. При всій моїй неприязні до Росії, ідіотів керує країною не так багато", – заявляв Кирило Буданов.
- У березні 2023 року Путін повідомив, що планує розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі у відповідь на рішення Великої Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном. У червні він сказав, що зброя почала прибувати на місце призначення.
- За словами Буданова, насправді, російський диктатор розмістив перші боєголовки у Білорусі в останні тижні серпня.
- Водночас доволі непростою ситуація залишається навколо ЗАЕС. У ГУР неодноразово повідомляли про плани росіян підірвати станцію. На днях Путін відверто пригрозив вдарити по атомних станціях України. Він розповів байку про те, що нібито "ФСБ вдалося затримати українську ДРГ, яка мала завдати удару по одній із російських атомних станцій". Очільник Кремля пригрозив відповіддю.
- Політхенолог Борис Тизенгаузен зазначив, що теракт на ЗАЕС вигідний Путіну, аби вивести свої війська та показати, що вони не втекли під натиском ЗСУ, а, мовляв, через викид.