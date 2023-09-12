Ці заяви можуть бути підготовкою до виведення російських військ. Таку думку в розмові з 24 Каналом припустив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Заява диктатора

ДРГ, яку нібито "затримали" росіяни, за словами бункерного очільника, "готували британські спецслужби". А тих у свою чергу – "американські". Путін ще раз підкреслив, що Росія шантажує світ ядерною загрозою. І ці заяви він робить у своїх цілях.

"Теракт на Запорізькій АЕС необхідний Путіну для того, щоб вивести свої війська. Щоб показати, що вони не втекли під натиском ЗСУ. А, мовляв, стався викид, ми не знаємо яка територія заражена, ми не можемо там перебувати і виводимо війська. Це єдина причина", – відзначив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про заяву Путіна: дивитись відео

Тобто таким чином російський диктатор заздалегідь готує ґрунт для відходу. Окупанти розуміють, що Україна продовжуватиме отримувати підтримку і наступатиме, звільняючи свої землі.

"Маючи контроль над ЗАЕС, змоделювати і виставити все так, щоб звинуватити нас – це не дуже вдасться. Плюс є дані розвідки і не лише нашої. Може він його (план – 24 Канал) не реалізує, але громадськість до цього готує", – додав Тизенгаузен.

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