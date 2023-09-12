Эти заявления могут быть подготовкой к выводу российских войск. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом предположил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Заявление диктатора

ДРГ, которую якобы "задержали" россияне, по словам бункерного руководителя, "готовили британские спецслужбы". А тех в свою очередь – "американские". Путин еще раз подчеркнул, что Россия шантажирует мир ядерной угрозой. И эти заявления он делает в своих целях.

"Теракт на Запорожской АЭС необходим Путину для того, чтобы вывести свои войска. Чтобы показать, что они не сбежали под давлением ВСУ. А, мол, произошел выброс, мы не знаем, какая территория заражена, мы не можем там находиться и выводим войска. Это единственная причина", – отметил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен о заявлении Путина: смотреть видео

То есть, таким образом, российский диктатор заранее готовит почву для отхода. Оккупанты понимают, что Украина будет продолжать получать поддержку и наступать, освобождая свои земли.

"Имея контроль над ЗАЭС, смоделировать и выставить все так, чтобы обвинить нас – это не очень удастся. Плюс есть данные разведки и не только нашей. Может, он его (план – 24 Канал) не реализует, но общественность к этому готовит", – добавил Тизенгаузен.

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