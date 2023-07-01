В то же время мировое сообщество спит и вяло реагирует на новости об атомной электростанции. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Путин выдвигает требования мира

Готовность россиян к подрыву станции сравнима с "поясом шахида", а кнопка в руках террориста Владимира Путина. Шесть ядерных реакторов в центре Европы – это "пояс шахида", одетый Путиным, на весь мир.

Обратите внимание! Пояс шахида или пояс смертника – самодельное взрывное устройство, которое террорист-смертник надевает на тело под одежду для совершения убийства (обычно массового) путем самоподрыва.

Возникает вопрос, чего хочет кремлевский диктатор. В последнее время у него было несколько требований:

заморозка войны;

введение в зерновую сделку некоторых параметров;

отзыв ордера Международного уголовного суда на арест.

Кремлевский террорист выдвигает требования мировому сообществу. Поэтому нужно быть готовыми к разным вариантам развития событий. В то же время мир никак не реагирует на вероятный теракт на Запорожской станции. Так же, как и на подрыв Каховской ГЭС.

"Пока констатируем, что ничего практически не происходит, хотя мир мог бы несколькими путями надавить на "Росатом", в том числе экономически. Мировое сообщество спит, поэтому будем надеяться на наши спецслужбы и армию", – сказал военный эксперт.

Зачем Путин шантажирует мир подрывом ЗАЭС: смотрите видео

Вероятность теракта

В подрыве Запорожской АЭС для армии России нет никакой необходимости и военной целесообразности. Взрыв на станции никак не отразится на движении украинских бойцов. Остается лишь террористический момент в виде шантажа.

Это не подрыв Каховской дамбы. Там практически была 100% уверенность, что оккупанты ее взорвут,

– отметил Свитан.

У россиян не было никаких механизмов как противостоять наступательным действиям Вооруженных Сил на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях. Противнику требовались резервы Херсонского направления. Также россиянам нужно было хотя бы на месяц сделать невозможным переброску наших войск через Днепр.

"Здесь 50 на 50. Все будет зависеть от состояния человека, который будет давать команду на подрыв. То же, что обезьяна с гранатой бросит она ее или нет", – добавил военный эксперт.

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