Водночас світова спільнота спить й мляво реагує на новини про атомну електростанцію. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Путін висуває вимоги світу

Готовність росіян до підриву станції можна порівняти з "поясом шахіда", а кнопка у руках терориста Владіміра Путіна. Шість ядерних реакторів в центрі Європи – це "пояс шахіда", одягнений Путіним, на весь світ.

Зверніть увагу! Пояс шахіда або пояс смертника – саморобний вибуховий пристрій, що терорист-смертник одягає на тіло під одяг для вчинення вбивства (зазвичай масового) шляхом самопідриву.

Виникає питання, чого хоче кремлівський диктатор. Останнім часом у нього було декілька вимог:

замороження війни;

введення у зернову угоду деяких параметрів;

скасування ордера Міжнародного кримінального суду на арешт.

Кремлівський терорист висуває вимоги світовій спільноті. Тож треба бути готовими до різних варіантів розвитку подій. Водночас світ ніяк не реагує на можливий теракт на Запорізькій станції. Так, як і на підрив Каховської ГЕС.

"Поки що констатуємо, що нічого практично не відбувається, хоча світ міг би декількома шляхами натиснути на "Росатом", зокрема економічно. Світова спільнота спить, тому будемо сподіватися на наші спецслужби й армію", – сказав військовий експерт.

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Вірогідність теракту

У підриві Запорізької АЕС для армії Росії немає ніякої необхідності й військової доцільності. Вибух на станції ніяк не вплине на рух українських бійців. Залишається лише терористичний момент у вигляді шантажу.

Це не підрив Каховської дамби. Там практично була 100% впевненість, що окупанти її підірвуть,

– зазначив Світан.

У росіян не було жодних механізмів як протистояти наступальним діям Збройних Сил на Херсонському, Запорізькому й Донецькому напрямках. Противнику були потрібні резерви Херсонського напрямку. Також росіянам треба було хоча б на місяць унеможливити перекидання наших військ через Дніпро.

"Тут 50 на 50. Все залежатиме від стану людини, яка даватиме команду на підрив. Теж саме, що мавпа з гранатою кине вона її чи ні", – додав військовий експерт.

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