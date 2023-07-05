Об этом в свой ежедневной оперативной сводке на 24 Канале сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Важно Заминирование ЗАЭС: какими могут быть последствия взрыва станции

Риск подрыва россиянами ЗАЭС

Благодаря умело подготовленной информационно-психологической кампании нашим военно-политическим руководством, которое начало "бить во все колокола", включили все механизмы воздействия – эта работа привела к положительным результатам.

Путин, скорее всего, получил жесткое, четкое и конкретное послание, что такой подрыв будет равен применению ядерного оружия. И на это будет ответная реакция,

– сообщил Роман Свитан.

По его мнению, российский диктатор не смог подорвать, ведь реакция на это будет действительно жесткой, включая экономическую, военную, политическую, дипломатическую составляющие. Он не сможет выдержать такой удар, поэтому команды такой не дал.

"Однако остается вопрос, решится ли в будущем – это уже зависит от его настроения. "Обезьяна с гранатой" может сделать что угодно. Однако принять такое решение в ближайшее время вряд ли сможет", – добавил Свитан.

Зачем Залужный приехал на Ровненскую АЭС

По словам военного эксперта, перед постановкой определенных задач, особенно, если это противодействие врагу, нужны так называемые штабные учения. Скорее всего, поездка на Ровненскую станцию – это и были учения по преодолению последствий возможного подрыва россиянами ЗАЭС.

Оптимально проводить такие учения на примерно такой же местности. Как раз Ровненская станция похожа на Запорожскую. Конечно, она меньше, но главные узлы, агрегаты и методы противодействия – они примерно похожи,

– объяснил Свитан.

Он добавил, что именно для этого и были наши генералы на Ровненской станции. Как минимум, в режиме штабной игры они тренировались противодействовать подрыву и как действовать после возможного подрыва ЗАЭС.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Что происходит рядом с Бахмутом

Роман Свитан сказал, что мы двигаемся не на Клещиевку и не на Берховку, а идем вдоль высот. Целями являются не эти населенные пункты, а рядом расположены высоты. Оба населенных пункта расположены в низине, то есть мы их обходим. Именно так и будет проходить дальше движение.

"После выхода на командные высоты можно будет говорить о контроле над Берховкой и Клещиевкой. А также, как минимум, о контроле над западным Бахмутом", – сообщил военный эксперт.

По его мнению, россияне будут бросать силы на Бахмут и дальше, ведь этот "информационный капкан" не позволит выйти просто так. То есть они будут пытаться удержать город.

Последние новости о войне России против Украины