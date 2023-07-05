Про це у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Важливо Замінування ЗАЕС: якими можуть бути наслідки підриву станції

Ризик підриву росіянами ЗАЕС

Завдяки вміло підготовленій інформаційно-психологічній кампанії нашим військово-політичним керівництвом, які почали "бити у всі дзвони", включили всі механізми впливу, – ця робота привела до позитивних результатів.

Путін, скоріш за все, отримав жорстке, чітке та конкретне послання про те, що такий підрив буде дорівнювати до застосування ядерної зброї. Й на це буде відповідна реакція,

– повідомив Роман Світан.

На його думку, російський диктатор не зміг підірвати, адже реакція на це буде дійсно жорстка, включаючи економічну, військову, політичну, дипломатичну складові. Він не зможе витримати такий удар, саме тому команди такої не дав.

"Проте залишається питання, чи наважиться в майбутньому – це вже залежить від його настрою. "Мавпа з гранатою" може зробити будь-що. Проте прийняти таке рішення найближчим часом навряд чи зможе", – додав Світан.

Навіщо Залужний приїхав на Рівненську АЕС

За словами військового експерта, перед поставленням певних задач, особливо, якщо це протидія ворогу, – потрібні так звані штабні навчання. Скоріш за все, поїздка на Рівненську станцію це й були навчання щодо подолання наслідків можливого підриву росіянами ЗАЕС.

Оптимально проводити такі навчання на приблизно такій самій місцевості. Якраз Рівненська станція схожа до Запорізької. Звісно, що вона менша, але головні вузли, агрегати та методи протидії – вони приблизно схожі,

– пояснив Світан.

Він додав, що саме для цього й були наші генерали на Рівненській станції. Як мінімум, в режимі штабної гри, вони тренувалися протидіяти підриву та як діяти після можливого підриву ЗАЕС.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Що відбувається поруч з Бахмутом

Роман Світан сказав, що ми рухаємося не на Кліщіївку та не на Берхівку, а йдемо вздовж висот. Цілями є не ці населені пункти, а поруч розташовані висоти. Обидва населені пункти розташовані в низині, тобто ми їх обходимо. Саме так й буде проходити далі рух.

"Після виходу на панівні висоти можна буде говорити про контроль на Берхівкою та Кліщіївкою. А також, як мінімум, контролем над західним Бахмутом", – повідомив військовий експерт.

На його думку, росіяни будуть кидати сили на Бахмут й далі, адже цей “інформаційний капкан” не дасть можливості вийти просто так. Тобто вони будуть намагатися утримати місто.

Останні новини щодо війни Росії проти України