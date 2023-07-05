Если будет утечка, то наиболее уязвимыми будут территории и населенные пункты вниз по течению Днепра – Херсонская область и юг Запорожской области. Какими могут быть последствия подрыва Запорожской АЭС – подробнее расскажет 24 Канал.

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Возможные последствия взрыва ЗАЭС

Заведующий кафедрой химии Черновицкого университета Юрий Халавка рассказал, что среди последствий может быть длительный пожар, как в Чернобыле, или отсутствие возможности ликвидировать последствия взрыва. Это тоже может быть проблемой, поскольку территория станции заминирована.

Также ликвидаторов могут не допускать в ЗАЭС или не давать им возможности спокойно работать. В таких условиях радиоактивные вещества будут длительное время поступать в воздух, угроза будет увеличиваться ежедневно.

Так или иначе, эти вещества все равно будут распространяться по континенту, но думаю, что их количество будет невелико,

– отметил Халавка.

Радиобиолог Елена Паренюк в эфире национального телемарафона отметила: чтобы повредить контеймент, имеющий от одного до двух метров усиленного железобетона, нужно много взрывчатки.

"Но взрывчатка у россиян есть, и они могут ее использовать. Ну и собственно может произойти авария с нарушением контеймента, и тогда, вероятнее всего, может произойти утечка радиоактивности. Это будет не взрыв, не радиактивные осадки по всей территории Украины", – объяснила экспертка.

По словам Паренюк, вероятно, это будет утечка, которая может привести к загрязнению воды в Днепре и близлежащим к атомной станции территориям.

Но может произойти и другое. Это зависит не от характеристик Запорожской АЭС, а только от россиян – где они разместят взрывчатку, сколько и какую,

– отметила она.

Какие территории в зоне риска

Паренюк рассказала, что наиболее уязвимыми будут территории и населенные пункты вниз по течению Днепра – Херсонская область, юг Запорожской области.

Какие еще есть угрозы для ЗАЭС

Для того, чтобы на ЗАЭС была "новая Фукусима" даже не обязательно ее взрывать, считает кандидат химических наук Глеб Репич. Это может произойти в результате подрыва Каховской ГЭС. Если реакторы Запорожской АЭС не будут иметь возможности охлаждаться, то авария там вполне возможна.

"Реактор нуждается в постоянном охлаждении. Есть несколько важных факторов. Сейчас в пруду-охладителе воды достаточно, чтобы охлаждать реакторы, когда они выключены. Но чтобы вода сквозь них проходила, нужна электроэнергия", – отметил Репич.

Напомним, что по состоянию на 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. В настоящее время он составляет 16,56 метра. В настоящее время ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано.