Кремлівський диктатор може піддатися спокусі ескалювати війну в надії на швидкі перемоги. Путін може розпорядитися підірвати Запорізьку АЕС, щоб зміцнити свої позиції, що похитнулися в останній час.

Дивіться також Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися

Путін може підірвати ЗАЕС, щоб "зберегти обличчя"

Як мовиться у редакційній статті The Times, Путіну важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників як авторитарному правителю. Тому лідера Росії до якихось радикальних дій можуть підштовхнути перебіг війни проти України, яка стала "величезною стратегічною помилкою", і спроба заколоту ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина.

Автори статті звертають увагу, що російська окупаційна армія давно не може показати жодних успіхів на фронті. Це своєю чергою б'є по іміджу Путіна.

Усе про загрозу теракту на ЗАЕС читайте у нашому телеграмі.

Також хиткість позицій Путіна продемонстрував заколот Пригожина 24 червня, коли російська армія майже не чинила спротиву вагнерівцям, а жителі Ростова "з ентузіазмом вітали найманців".

Це небезпечний момент для путінського режиму та, отже, момент підвищеної небезпеки для регіону. Щоб повернути прихильність політичної удачі, Путін може піддатися спокусі ескалювати війну в надії на швидкі перемоги,

– припускають автори матеріалу The Times.

Автори статті нагадали, що Росія вже здійснила одну техногенну катастрофу, коли підірвала Каховську ГЕС. Відтак, як мовиться у матеріалі, "цілком можливо, що у них (росіян – 24 Канал) є і план удару по Запорізькій атомній електростанції".

На користь цих підозр свідчить і поступове виведення з АЕС російських окупантів та персоналу станції.

Дивіться також Мінування ЗАЕС: як Захід покладається на МАГАТЕ та чому ЄС не вводить санкції проти "Росатому"

Автори публікації наголошують, що країни-члени НАТО повинні рішуче попередити Росію, що не залишать без відповіді диверсію на Запорізькій АЕС із потенційно катастрофічними наслідками.



Як діяти у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу

Що відомо про загрозу російського теракту на ЗАЕС