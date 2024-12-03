Про це пише 24 Канал з посиланням на фінське видання Helsingin Sanomat. Обриви інтернет-кабелів виявили у містах Еспоо та Віхте.

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Що відомо про пошкодження кабелів між Фінляндією і Швецією

Коментуючи цю ситуацію, в компанії повідомляють, що пошкодження оптичного волокна викликало "окремі збої" в мережах компанії. Фахівцям вдалося усунути проблему.

Зверніть увагу! Через кілька років Meta планує прокласти оптоволоконний підводний кабель, що охопить увесь світ. Вартість такого проєкту сягає 10 мільярдів доларів.

Чому могли статися одразу два обриви кабелів

Менеджер із комунікацій шведської компанії Global Connect Ніклас Екстрем не знає точної причини, через яку були пошкоджені мережеві кабелі.

Кабелі ламаються з різних причин. Це, безумовно, незвично, щоб два кабелі були пошкоджені одночасно,

– повідомив виданню Екстрем.

Директор служби безпеки фінської компанії Elisa Якко Валленіус вважає, що пошкодження кабелю у Віхті – це не наслідок диверсії. За його словами, мережевий кабель випадково перерізав екскаватор, який там працював.

Як повідомляє шведська телерадіокомпанія SVT, поліція підозрює, розрив кабелів є навмисним і до цього причетні злочинці. Правоохоронці вже шукають ймовірних винуватців.

Також розслідування аварії розслідуватиме і влада Фінляндії. Про це пише міністерка транспорту та зв'язку Лулу Ранне в соцмережі X.

Ми сприймаємо ситуацію серйозно,

– пише Лулу Ранне.

Якими були наслідки пошкоджень інтернет-кабелів

Компанія Global Connect зазначає, що через розриви двох інтернет-кабелів постраждали близько 6 тисяч домогосподарств у Фінляндії. Також без мережі залишилася отня бізнес-клієнтів. У Швеції про наслідки аварії не повідомляють.

Нагадаємо, раніше пошкодження литовського підводного інтернет-кабелю виявили в Балтійському морі. Майже одночасно з ним стався подібний інцидент з фінсько-німецьким кабелем. Служби розглядають причетність Росії до цих аварій.