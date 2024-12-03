Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat. Обрывы интернет-кабелей обнаружили в городах Эспоо и Вихте.

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Что известно о повреждении кабелей между Финляндией и Швецией

Комментируя эту ситуацию, в компании сообщают, что повреждение оптического волокна вызвало "отдельные сбои" в сетях компании. Специалистам удалось устранить проблему.

Обратите внимание! Через несколько лет Meta планирует проложить оптоволоконный подводный кабель, который охватит весь мир. Стоимость такого проекта достигает 10 миллиардов долларов.

Почему могли произойти сразу два обрыва кабелей

Менеджер по коммуникациям шведской компании Global Connect Никлас Экстрем не знает точной причины, по которой были повреждены сетевые кабели.

Кабели ломаются по разным причинам. Это, безусловно, необычно, чтобы два кабеля были повреждены одновременно,

– сообщил изданию Экстрем.

Директор службы безопасности финской компании Elisa Якко Валлениус считает, что повреждение кабеля в Вихте – это не следствие диверсии. По его словам, сетевой кабель случайно перерезал экскаватор, который там работал.

Как сообщает шведская телерадиокомпания SVT, полиция подозревает, что разрыв кабелей является преднамеренным и к этому причастны преступники. Правоохранители уже ищут вероятных виновников.

Также расследование аварии будут расследовать и власти Финляндии. Об этом пишет министр транспорта и связи Лулу Ранне в соцсети X.

Мы воспринимаем ситуацию серьезно,

– пишет Лулу Ранне.

Какими были последствия повреждений интернет-кабелей

Компания Global Connect отмечает, что из-за разрывов двух интернет-кабелей пострадали около 6 тысяч домохозяйств в Финляндии. Также без сети осталась часть бизнес-клиентов. В Швеции о последствиях аварии не сообщают.

Напомним, ранее повреждения литовского подводного интернет-кабеля обнаружили в Балтийском море. Почти одновременно с ним произошел подобный инцидент с финско-немецким кабелем. Службы рассматривают причастность России к этим авариям.