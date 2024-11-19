О повреждении своего кабеля сообщил Литовский телекоммуникационный оператор Telia, рассказывает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Интернет-кабель соединял Литву и Швецию. По словам Андрюса Шемешкявичюса, руководителя технологического отдела Telia, разрыв произошел около 10 часов утра 17 ноября, что привело к внезапной потере связи.

Хотя кабель и раньше испытывал сбои в работе, это первый случай полного обрыва. Шемешкявичюс объяснил типичные повреждения кабеля судоходством, например, когда неправильно стоящие на якоре, суда, задевают кабель на мелководье.

Однако в этом случае он обратил внимание на уникальное обстоятельство: кабель Telia был поврежден сразу же после случая с повреждением аналогичного кабеля между Финляндией и Германией, что вызывает подозрения.

Что известно об этих кабелях

Поврежденный кабель Telia пересекает путь кабеля C-Lion1, соединяющего Хельсинки с немецким портом Росток протяженностью 1200 километров, о повреждении которого финский оператор Cinia сообщил в начале этой недели.

Шемешкявичюс отметил, что перекресток занимает лишь около 10 квадратных метров, что свидетельствует о том, что повреждение обоих кабелей не является случайным.

Очевидно, что это не было случайным падением якоря одного судна; это могло быть что-то более серьезное,

– отметил он.

Как это повлияет на связь и можно ли ее отремонтировать

Обрыв кабеля Telia вызвал сокращение пропускной способности интернета в Литве на треть. Связь была временно перенаправлена через резервные линии, что смягчило влияние на клиентов. Ремонт финско-немецкого кабеля C-Lion1, по оценкам, займет от 5 до 15 дней.

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Хотя судоходство остается потенциальной главной причиной повреждения, пока продолжаются расследования, чтобы определить, не повлияли ли другие факторы на эти инциденты. Некоторые из источников даже выдвинули предположение, что к повреждению подводных кабелей может быть причастна Россия.