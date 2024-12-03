Іран експортує мазут в обхід санкцій

У схемі беруть участь компанії, групи та особи з Іраку, Ірану та країн Перської затоки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Щомісяця від 500 000 до 750 000 тонн мазуту, переважно з високим вмістом сірки, перенаправляється на експорт, переважно до Азії.

Зауважте! Іран розглядає Ірак як свій важливий економічний партнер і має значний вплив у країні завдяки підтримці місцевих шиїтських угруповань та політичних сил.

Як Іран обходить санкції

Іран обходить санкції США, отримуючи тверду валюту через експорт до Іраку та використовуючи іракську банківську систему, повідомляють іракські та американські чиновники.

Контрабанда мазуту відбувається двома основними шляхами:

Змішування. Іранський мазут змішують з іракським, щоб видати його за місцевий. Це дозволяє продавати паливо за вищими цінами, оскільки іранський мазут зазвичай йде зі знижкою через санкції. Підроблені документи. Мазут, виділений для субсидованих програм в Іраку, експортують із фальшивими документами, приховуючи його походження.

Цікаво! Перший маршрут приносить вигоду Ірану, а другий – іракським міліціям, які підтримує Тегеран і контролюють процес контрабанди.