Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.
Дивіться також Внаслідок атаки БпЛА на Київщині поранено хлопчика 2012 року народження: який його стан зараз
Росія не припиняє терор цивільного населення України. У ніч на 18 січня агресор вкотре запустив "Шахеди".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.
Дивіться також Внаслідок атаки БпЛА на Київщині поранено хлопчика 2012 року народження: який його стан зараз