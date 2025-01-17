Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.

Дивіться також Внаслідок атаки БпЛА на Київщині поранено хлопчика 2012 року народження: який його стан зараз