Наразі поранений перебуває під наглядом лікарів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Дивіться також Атака БпЛА на Київщину: поліція та ДСНС показали фото руйнувань

Який стан у хлопчика, що постраждав під час атаки

Стан хлопчика, що постраждав під час нічної атаки дронами на Київщині оцінюють як задовільний.

Хлопчик 2012 року народження отримав різані поранення ноги. Зараз він перебуває у медзакладі під наглядом лікарів.

Пожежа у двоповерховому кафе була оперативно ліквідована.

Також від уламків пошкоджений приватний будинок, розташований поруч, легковий автомобіль та паркани.

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Оперативні служби продовжуть працювати на місці події.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок падіння уламків дрона поранено хлопчика 2012 року народження. Через падіння уламків також сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів.