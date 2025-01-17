Поліція встановила усіх шістьох юнаків, які були на провокативних відео. Це хлопці 14 – 17 років. До двох із них правоохоронці навідалися з обшуками, передає 24 Канал.

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Скандал із підлітками у Києві

Вдома в одного із молодиків було знайдено та вилучено зброю та набої. За результатами проведених експертиз, вилучений пістолет відноситься до вогнепальної зброї.

Відтак, слідчі Печерського управління поліції оголосили 17-річному юнакові про підозру за фактом незаконного зберігання зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

До слова, раніше речниця Нацполіції заявляла, що цей підліток раніше притягався до відповідальності. Минулого року хлопець йшов по вулиці Києві та співав російський гімн. Було відкрите кримінальне провадження за фактом виправдовування російської агресії. Суд надав порушнику один рік пробаційного нагляду, під яким він досі перебуває, і термін ще не завершився.