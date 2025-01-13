"Блогерами" виявились шестеро жителів Києва віком від 14 до 17 років. Їх разом з батьками запросили до відділку поліції для надання пояснень, передає 24 Канал із посиланням на коментар речниці Нацполіції України Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

Дивіться також На Київщині батьки покинули новонароджену дитину у сумці на вулиці, бо "не могли прогодувати"

Співав російський гімн

За словами поліцейської, один із фігурантів – 17 річний хлопець – вже фігурував минулого року у скандальній справі. Він йшов вулицею Києва, співаючи російський гімн. Правоохоронці і співробітники СБУ швидко встановили його особу.

Цей хлопець приносив публічні вибачення, але вони не врятували його від кримінальної відповідальності.

Було відкрите кримінальне провадження за фактом виправдовування російської агресії. Суд надав порушнику один рік пробаційного нагляду, під яким він досі перебуває, і термін ще не завершився.

Якщо він під пробаційного наглялу вчиняє ще якісь адміністративні чи кримінальні порушення, то суд може переглянути своє рішення і винести йому вже більш тяжку кваліфікацію. Гірдвіліс підкреслила, що зараз це вже відбувається. Триває досудове розслідування за статею 263 – незаконне зберігання зброї.

До слова, у двох із фігурантів скандалу поліція провела обшуки. Під час них було вилучено зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони.