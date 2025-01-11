Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Київській області.

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Поліцейські Київщини розшукали батьків, які покинули новонароджену дитину на вулиці

В четвер, 2 січня, на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика в господарській сумці.

Дитину було доставлено до медичного закладу та обстежено. Медики встановили, що малюк був народжений за декілька годин до його виявлення на вулиці. Наразі його життю нічого не загрожує,

– вказали правоохоронці.

В суботу, 10 січня, стало відомо, що поліція Київщини розшукала матір та батька дитини.

За словами жінки, вона народила дитину у будинку, в якому проживає, після чого відвезла її у Богуслав і залишила так, щоб її швидко знайшли.

"Я не можу її прогодувати", – пояснила свої дії матір дитини.

Правоохоронці розшукали батьків, які покинули новонароджену дитину на вулиці: дивіться відео

Слідчими, за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини, відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України). Вказується, що фігурантам загрожує до 3 років позбавлення волі.