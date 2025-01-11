Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Киевской области.

Смотрите также Совершил преступление и вызвал полицию: на Тернопольщине мужчина задушил родную мать

Полицейские Киевщины разыскали родителей, покинувших новорожденного ребенка на улице

В четверг, 2 января, на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного мальчика в хозяйственной сумке.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение и обследован. Медики установили, что малыш был рожден за несколько часов до его обнаружения на улице. Сейчас его жизни ничего не угрожает,

– указали правоохранители.

В субботу, 10 января, стало известно, что полиция Киевщины разыскала мать и отца ребенка.

По словам женщины, она родила ребенка в доме, в котором проживает, после чего отвезла его в Богуслав и оставила так, чтобы ее быстро нашли.

"Я не могу ее прокормить", – объяснила свои действия мать ребенка.

Правоохранители разыскали родителей, покинувших новорожденного ребенка на улице: смотрите видео

Следователями, по факту оставления в опасности новорожденного ребенка, открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Указывается, что фигурантам грозит до 3 лет лишения свободы.