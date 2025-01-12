Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. До цього правоохоронці упізнали всіх фігурантів скандальних відео.

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У поліції зазначили, що провели обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео

"Блогерами" виявились шестеро жителів столиці, віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій.

Крім того, в межах кримінального провадження, слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони,

– наголосили правоохоронці.

За вказаним фактом триває досудове розслідування.

Що виявили правоохоронці у двох фігурантів скандальних відео у Києві / Відео поліції Києва

Що відомо про скандал з молодиками у Києві