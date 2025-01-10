У поліції вже розпочали встановлювати особи правопорушників, передає 24 Канал.
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Хто міг хуліганити у центрі Києва
У мережі пишуть, що одним з предстаників "золотої молоді", яка перекривала дорогу, щоб покурити, виявився син нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.
Після заборони ОПЗЖ у 2022 році він перейшов до новоствореної групи "Відновлення України". Також Ісаєнко є секретарем Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Син Ісаєнка гасав Києвом під російські пісні / Фото соцмережі
Користувачі мережі зазначають, що другий молодик на відео – це Микола Цимідан, син ексголови Лиману Петра Цимідана. Кажуть, що у 2014 році, його батько привозив до міста російських бойовиків і селив їх у своєму готелі.
В одному із молодиків на відео користувачі мережі впізнали сина колишнього очільника Лиману на Донеччині / Фото соцмережі
Третій на кадрах – це нібито 16-річний син бізнесмена Вʼячеслава Юткіна.
Серед молоді, яка влаштувала неподобство у центрі Києва, міг бути син бізнесмена / Фото соцмережі