У поліції вже розпочали встановлювати особи правопорушників, передає 24 Канал.

Дивіться також Вулицями Солом'янки теча окріп: у Києві знову прорвало трубу

Хто міг хуліганити у центрі Києва

У мережі пишуть, що одним з предстаників "золотої молоді", яка перекривала дорогу, щоб покурити, виявився син нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.

Після заборони ОПЗЖ у 2022 році він перейшов до новоствореної групи "Відновлення України". Також Ісаєнко є секретарем Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Син Ісаєнка гасав Києвом під російські пісні / Фото соцмережі

Користувачі мережі зазначають, що другий молодик на відео – це Микола Цимідан, син ексголови Лиману Петра Цимідана. Кажуть, що у 2014 році, його батько привозив до міста російських бойовиків і селив їх у своєму готелі.

В одному із молодиків на відео користувачі мережі впізнали сина колишнього очільника Лиману на Донеччині / Фото соцмережі

Третій на кадрах – це нібито 16-річний син бізнесмена Вʼячеслава Юткіна.

Серед молоді, яка влаштувала неподобство у центрі Києва, міг бути син бізнесмена / Фото соцмережі