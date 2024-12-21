Там вже відреагували на дії їхнього працівника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на історію Ольги Світлинець у Facebook.

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Що відомо про інцидент

Як розповіла жінка, неприємна ситуація з водієм сталася днями, 19 грудня. За її словами сам водій зізнався, що родом з тимчасово окупованого Криму.

Водій Bolt скасував поїздку через прохання розмовляти з нами українською мовою. В Ужгороді. У 2024 році. На 11 році війни. Поїздка завершена. Ще й наздоганяв розповідями, що він кримчанин, Крим – це Україна, а Конституція Криму написана російською,

– написала вона.

Після цього жінка звернулася у Bolt. Компанія у відповідь зазначила, що стосовно водія вжили "всіх необхідних заходів". Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, його відсторонили від користування сервісом.

"Ви абсолютно правильно зробили, що звернулись до нашої служби підтримки… Також з нашого боку ми зможемо допомогти поліції у розслідуванні", – прокоментувала компанія у коментарях під дописом.

До слова, нещодавно у Київській області водійка таксі Uklon висадила з автівки родину загиблого військового посеред траси неподалік Вишгорода. Причиною стало те, що її попросили вимкнути російськомовний навігатор.