Там уже отреагировали на действия их работника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на историю Ольги Светлинец в Facebook.

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Что известно об инциденте

Как рассказала женщина, неприятная ситуация с водителем произошла на днях, 19 декабря. По ее словам сам водитель признался, что родом из временно оккупированного Крыма.

Водитель Bolt отменил поездку из-за просьбы разговаривать с нами на украинском языке. В Ужгороде. В 2024 году. На 11 году войны. Поездка завершена. Еще и догонял рассказами, что он крымчанин, Крым – это Украина, а Конституция Крыма написана на русском,

– написала она.

После этого женщина обратилась в Bolt. Компания в ответ отметила, что в отношении водителя приняли "все необходимые меры". Более того, согласно обнародованной информации, его отстранили от пользования сервисом.

"Вы абсолютно правильно сделали, что обратились в нашу службу поддержки... Также с нашей стороны мы сможем помочь полиции в расследовании", – прокомментировала компания в комментариях под заметкой.

К слову, недавно в Киевской области водитель такси Uklon высадила из машины семью погибшего военного посреди трассы недалеко от Вышгорода. Причиной стало то, что ее попросили выключить русскоязычный навигатор.