Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Елены Петрив в фейсбуке, которая и рассказала об этом инциденте.

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Какие детали инцидента между таксистом и семьей военного

Елена Петрив рассказала, что в такси ехали мама и сестра погибшего военного, которые вместе с 9-летним ребенком возвращались с кладбища.

Водитель такси во время поездки говорила на русском языке, ее навигатор также был настроен на русском. После того, как пассажирки попросили "убрать русское" таксист начала кричать, а впоследствии высадила клиентов посреди трассы неподалеку Вышгорода, что в Киевской области.

По словам Петрив, поездка также завершилась такими словами водителя: "Я сейчас тебя догоню и по голове надаю".

Женщина, которая рассказала этот инцидент, отметила, что история не ее, но участники ссоры "до сих пор не могут прийти в себя".

Впоследствии в комментариях под заметкой компания Uklon попыталась связаться с Еленой Петрив, чтобы уточнить детали.



Uklon пытался связаться с Еленой Петрив относительно деталей инцидента / Скриншот 24 Канала

Обратите внимание! Впоследствии в Uklon отметили, что разбираются уже с этим случаем, а также отметили, что инцидент действительно "недопустим" для компании.