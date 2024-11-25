Обоих нарушителей освободили от наказания за хулиганство из-за их пенсионного возраста. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Watchers.

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Что известно о судебном процессе

Так, суд признал Виктора Салюка и его сообщника Константина Коваленко виновным по статье о нарушении общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам неуважения к обществу, что сопровождалось дерзостью к потерпевшей.

Однако учитывая пенсионный возраст, суд освободил их от наказания и назначил испытательный срок на 2 года. То есть, если за это время они не совершат повторных правонарушений, к ответственности их не привлекут. Такого наказания требовал прокурор, потерпевшая его поддержала.

Один из нападавших, Виктор Салюк, объяснил действия своим "нервно-психологическим состоянием". Волонтер якобы ему сказала, что "не соответствует языку захватчика", с чем он не согласен. Также во время судебного процесса пенсионер заявлял, что потерпевшая сама его избила, хотя в конце концов он извинился.

Константин Коваленко, сообщник Виктора, заявил, что не чувствует вины, а женщину он не бил – и якобы сама ударилась о его руку.

Волонтер, на которую совершили нападение, рассказала, что после инцидента она была вынуждена обратиться к врачу-психиатру. К тому же Салюк до сих пор не предложил ей отремонтировать ее телефон, который был поврежден в тот день.