В Киеве возле остановки электрички Куреневка 2 июня двое неизвестных мужчин напали на жену военного. Они отобрали у нее телефон и начали бить, выкрикивая, что скоро в Киев придут россияне. Пострадавшая киевлянка Наталья рассказала об инциденте в своем инстаграме и подала заявление в полицию.

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Девушка рассказала, что 2 июня возвращалась с Майдана Независимости, где проходила церемония прощания с парамедиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух. По ее словам, на выходе из подземного перехода, который расположен рядом со станцией городской электрички "Зенит", двое мужчин начали фамильярно и вульгарно обращаться к ней.

На это я ровно сказала, что не понимаю русский, обогнав их. Мужчина в полосатом начал насмехаться и сказал, что через месяц я все буду "понимать", потому что приедут узкие и "вы*буть меня и таких, как я". И еще куча подобной грязи в отношении украинцев, языка и меня лично,

– объяснила девушка.

Наталья достала телефон и начала снимать все, что происходило на телефон. Один из разъяренных мужчин подбежал к волонтеру, плюнул в лицо и отобрал телефон. Он размахивал им, угрожая разбить. А когда нападавшие, по мнению девушки, собирались уйти с ее телефоном, она требовала его отдать, а потом ударила по лицу мужчину в полосатой рубашке.

После этого они повалили девушку на землю и начали бить по ногам и лицу, очках и носу. Когда девушке удалось забрать телефон и отойти на безопасное расстояние, мужчина в полосатой одежде держался за пах и продолжал выкрикивать нецензурные угрозы. Так же быстро агрессоры скрылись с места событий.

Наталья говорит, что была в длинной скуне, с тяжелым рюкзаком и ждала мужа, который ехал с позиций. Впрочем, никто из окружающих не вступился за нее. Девушка также обратилась к СБУ и всем неравнодушным с просьбой как можно быстрее найти агрессоров.

24 Канал пытается получить комментарий от полиции относительно избиения жены военного.

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