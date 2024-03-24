Сейчас правоохранители начали расследование. Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.

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Нападавший объяснил свой поступок ревностью

62-летняя женщина, мать погибшего Героя, утром 23 марта обнаружила, что кто-то повредил могилу ее сына. Она сразу сообщила о преступлении в полицию,

Когда правоохранители прибыли на место событий, то зафиксировали все доказательства надругательства над могилой. Так, было повреждено деревянное надгробие, металлический крест, рамку с фотографией покойного, флагштоки, на которых крепились флаги. Также на территории кладбища была хаотично разбросана похоронная атрибутика.

На Житомирщине разбили могилу Героя / Фото полиции Житомирской области

Злоумышленника удалось оперативно найти – им оказался местный 39-летний житель Романовской общины. Как признался мужчина, он повредил могилу из-за ревности. По его словам, жена его бросила и начала новые отношения с военным. То, что защитник погиб, не укротило ревнивого мужчину, поэтому он решил таким образом "отомстить".

Сейчас продолжается расследование. Злоумышленнику может грозить ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет за надругательство над могилой.

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