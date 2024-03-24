Нині правоохоронці розпочали розслідування. Зловмиснику може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

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Нападник пояснив свій вчинок ревнощами

62-річна жінка, мати загиблого Героя, зранку 23 березня виявила, що хтось пошкодив могилу її сина. Вона відразу повідомила про злочин до поліції,

Коли правоохоронці прибули на місце подій, то зафіксували усі докази наруги над могилою. Так, було пошкоджено дерев'яний надгробок, металевий хрест, рамку з фотографією покійного, флагштоки, на яких кріпилися прапори. Також на території кладовища була хаотично розкидана похоронна атрибутика.

На Житомирщині розтрощили могилу Героя / Фото поліції Житомирської області

Зловмисника вдалося оперативно знайти – ним виявився місцевий 39-річний житель Романівської громади. Як зізнався чоловік, він пошкодив могилу через ревнощі. За його словами, дружина його покинула й почала нові стосунки з військовим. Те, що захисник загинув, не приборкало ревнивого чоловіка, тому він вирішив у такий спосіб "помститися".

Нині триває розслідування. Зловмиснику може загрожувати обмеження волі на строк від 3 до 5 років за наругу над могилою.

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