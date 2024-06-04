У Києві біля зупинки електрички Куренівка 2 червня двоє невідомих чоловіків напали на дружину військового. Вони відібрали у неї телефон та почали бити, викрикуючи, що скоро у Київ прийдуть росіяни. Постраждала киянка Наталя розповіла про інцидент у своєму інстаграмі та подала заяву в поліцію.

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Дівчина розповіла, що 2 червня поверталась з Майдану Незалежності, де проходила церемонія прощання із парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух. За її словами, на виході з підземного переходу, який розташований поруч із станцією міської електрички "Зеніт", двоє чоловіків почали фамільярно та вульгарно звертатися до неї.

На це я рівно сказала, що не розумію російську, обігнавши їх. Чоловік у смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть узькі і "ви*буть мене і таких, як я". І ще купа подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто,

– пояснила дівчина.

Наталя дістала телефон і почала знімати все, що відбувалось на телефон. Один з розлючених чоловіків підбіг до волонтерки, плюнув у обличчя та відібрав телефон. Він розмахував ним, погрожуючи розбити. А коли нападники, на думку дівчини, збирались піти з її телефоном, вона вимагала його віддати, а потім вдарила по обличчю чоловіка у смугастій сорочці.

Після цього вони повалили дівчину на землю і почали бити по ногах та обличчю, окулярах та носу. Коли дівчині вдалось забрати телефон і відійти на безпечну відстань, чоловік у смугастому одязі тримався за пах і продовжував викрикувати нецензурні погрози. Так само швидко агресори втекли з місця подій.

Наталя говорить, що була у довгій скуні, з важким рюкзаком і чекала чоловіка, який їхав з позицій. Втім, ніхто з оточуючих не вступився за неї. Дівчина також звернулась до СБУ та всіх небайдужих із проханням якнайшвидше знайти агресорів.

24 Канал намагається отримати коментар від поліції щодо побиття дружини військового.

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