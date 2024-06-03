Відомо, що родичі загиблих виявили акт вандалізму 3 червня близько 12:00. Правоохоронці одразу виїхали на місце події, де зафіксували пошкодження чотирьох могил.
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Що відомо про інцидент на Тернопільщині
Родичі загиблих виявили наругу над могилами військових на Тернопільщині, коли прийшли на цвинтар і побачили, що дерев’яні хрести були повитягувані, державні та червоно-чорні прапори зірвані, портрети загиблих побиті та розкидані, а свічки розбиті.
Правоохоронці одразу виїхали на місце події, де зафіксували пошкодження чотирьох могил. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника.
Під час розшуку поліцейські встановили зловмисника. Причетним до скоєння злочину виявився 53-річний житель одного із сіл громади. Чоловік раніше неодноразово був судимим за майнові злочини,
– повідомили правоохоронці.
Втім, вандал не зміг пояснити свій вчинок і відмовився давати свідчення. За фактом вандалізму слідчі розпочали кримінальне провадження за наругу над могилами. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Вандали не вперше руйнують могили загиблих Героїв
- У березні в Романівській громаді Житомирській області чоловік пошкодив могилу загиблого Героя. Зловмисником виявився 39-річний чоловік.
- Також відомо, що в вересні 2023 року з могили загиблого пілота Андрія "Джуса" Пільщикова зловмисники вкрали шеврони, які залишали його побратими.
- Втім, таке відбувалося не один раз і через деякий час вандали знову крали шеврони, які були на спеціальній вітрині.