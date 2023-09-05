Меланія Подоляк пообіцяла залишити цю людину анонімом та дати на заміну на повернення "щось значно унікальніше і цінніше". Дівчина також опублікувала фото шевронів.
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Що написала Меланія Подоляк
Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам на заміну щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце,
– написала дівчина Андрія Пільщикова.
Вона пообіцяла тим, хто взяв шеврони, що ніхто не дізнається їхнього імені.
З могили легендарного пілота вкрали шеврони / Фото Меланії Подоляк
"Джус" загинув в авіатрощі на Житомирщині
- Український пілот Андрій Пільщиков з позивним "Джус" загинув унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині 25 серпня 2023 року. Тоді у небі зіткнулись два українські навчально-бойові літаки L-39. Окрім "Джуса", загинуло ще двоє пілотів – майор В'ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін.
- Державне бюро розслідувань розслідує справу. За даними слідчих, зіткнення трапилось, коли літаки здійснювали маневр розвороту.
- ДБР розглядає три версії аварії: технічна несправність літаків, помилка пілотів, порушення при організації польотів.
- Варто зауважити, що саме Андрій Пільщиков був пілотом, який дуже боровся та вболівав за передачу Україні літаків F-16. Мріяв нищити росіян за його штурвалом. Командувач Повітряних сил ЗСУ пообіцяв матері "Джуса", що вона зробить коло на F-16 замість сина, коли винищувач з'явиться в Україні.