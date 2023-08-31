Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Валерій Залужний вже офіційно заявив про тренування українських пілотів на американських винищувачах.

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"Це трагедії. Самі по собі вони важливі, саме тому, що це трагедії, які забирають найкращих. І це очевидно. Але я б не пов'язував рішення про F-16 з цими трагедіями. Ці трагедії є самі по собі", – сказав Подоляк.

Подоляк додав, що війна такого масштабу завжди має дуже багато болісних наслідків. А після того, як Росія програє, можна буде оцінити все, що втратила Україна.

"І щодо людського ресурсу, щодо людей, які могли суттєво додати вартості Україні як суб'єктній країні нині. Ми будемо бачити величезний обсяг наслідків", – наголосив радник голови Офісу Президента України.

Зв'язку немає

Михайло Подоляк зазначив, що ДБР зробить відповідні висновки щодо двох авіакатастроф.

У цьому немає ніякого зв'язку між тим, що ми отримуємо F-16 і між тим, що відбуваються, періодично, на жаль, катастрофи й періодично відбуваються втрати. Це різні процеси, і я б не шукав тут щось таке, що можна було б сказати: "От, є якийсь зв'язок і так далі",

– сказав радник керівника ОП.

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