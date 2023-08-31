Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Валерий Залужный уже официально заявил о тренировках украинских пилотов на американских истребителях.

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"Это трагедии. Сами по себе они важны именно потому, что это трагедии, которые забирают лучших. И это очевидно. Но я бы не связывал решение о F-16 с этими трагедиями. Эти трагедии сами по себе", – сказал Подоляк.

Подоляк добавил, что война такого масштаба всегда имеет очень много болезненных последствий. После того, как Россия проиграет, можно будет оценить все, что потеряла Украина.

"И относительно человеческого ресурса, людей, которые могли существенно прибавить стоимости Украине как субъектной стране сейчас. Мы будем видеть огромный объем последствий", – подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Связи нет

Михаил Подоляк отметил, что ДБР сделает соответствующие выводы относительно двух авиакатастроф.

В этом нет никакой связи между тем, что мы получаем F-16 и между тем, что происходят периодически, к сожалению, катастрофы и периодически происходят потери. Это разные процессы, и я бы не искал здесь что-то такое, что можно было бы сказать: "Вот, есть какая-то связь и так далее",

– сказал советник руководителя ОП.

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