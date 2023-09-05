Мелания Подоляк пообещала оставить этого человека анонимом и дать на замену возвращению "что-то значительно уникальнее и ценнее". Девушка также опубликовала фото шевронов.
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Что написала Мелания Подоляк
Человеку, укравшему шевроны, которые на Андреевой могиле оставили его собратья. Напишите мне в приватные сообщения. Я дам вам на замену что-то гораздо уникальнее и ценнее, а вы вернете шевроны на место,
– написала девушка Андрея Пильщикова.
Она пообещала тем, кто взял шевроны, что никто не узнает их имя.
С могилы легендарного пилота украли шевроны / Фото Мелании Подоляк
"Джус" погиб в авиатроше Житомирской области
- Украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус" погиб в результате авиакатастрофы в Житомирской области 25 августа 2023 года. Тогда в небе столкнулись два украинских учебно-боевых самолета L-39. Кроме "Джуса", погибли еще два пилота – майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.
- Государственное бюро расследований расследует дело. По данным следователей, столкновение произошло, когда самолеты совершали маневр разворота.
- ДБР рассматривает три версии аварии: техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение при организации полетов.
- Следует отметить, что именно Андрей Пильщиков был пилотом, который очень боролся и болел за передачу Украине самолетов F-16. Мечтал уничтожать россиян за его штурвалом. Командующий Воздушными силами ВСУ пообещал матери "Джуса", что она сделает круг на F-16 вместо сына, когда истребитель появится в Украине.