Известно, что родственники погибших обнаружили акт вандализма 3 июня около 12:00. Правоохранители сразу выехали на место происшествия, где зафиксировали повреждения четырех могил.
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Что известно об инциденте на Тернопольщине
Родственники погибших обнаружили надругательство над могилами военных на Тернопольщине, когда пришли на кладбище и увидели, что деревянные кресты были вытащены, государственные и красно-черные флаги сорваны, портреты погибших избиты и разбросаны, а свечи разбиты.
Правоохранители сразу выехали на место происшествия, где зафиксировали повреждения четырех могил. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника.
Во время розыска полицейские установили злоумышленника. Причастным к совершению преступления оказался 53-летний житель одного из сел общины. Мужчина ранее неоднократно был судим за имущественные преступления,
– сообщили правоохранители.
Впрочем, вандал не смог объяснить свой поступок и отказался давать показания. По факту вандализма следователи начали уголовное производство за надругательство над могилами. Если его вину докажут в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Вандалы не впервые разрушают могилы погибших Героев
- В марте в Романовской общине Житомирской области мужчина повредил могилу погибшего Героя. Злоумышленником оказался 39-летний мужчина.
- Также известно, что в сентябре 2023 года с могилы погибшего пилота Андрея "Джуса" Пильщикова злоумышленники украли шевроны, которые оставляли его побратимы.
- Впрочем, такое происходило не один раз и через некоторое время вандалы снова воровали шевроны, которые находились в специальной витрине.