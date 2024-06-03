Накануне в сети появилось видео, на котором зафиксировано позорное поведение россиян в центре Праги. Граждане страны-агрессора с кулаками набросились на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.
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Хулиганы задержаны
3 июня в пресс-службе чешской полиции сообщили, что нападавших задержали в аэропорту Праги. Речь идет о четырех лицах.
Кроме того, известно, что местные следователи возбудили уголовное дело против россиян по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений. Дополнительную информацию в полиции не предоставили, объясняя, что досудебное расследование еще продолжается.
Напомним, что об инциденте в центре чешской столицы рассказала представительница волонтерской организации Prague Maidan в сети "Х". Отмечается, что драка произошла на Старомнестской площади. Волонтеры находятся там каждую субботу и собирают донаты на помощь Украине.
Очевидно, именно этот факт задел группу россиян, и они устроили драку.
Нападения на украинцев за рубежом: последние новости
- К сожалению, нападения на украинцев за рубежом случаются часто. Так, 27 апреля 2024 года в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее нашли ранеными украинцев-военнослужащих. Один человек погиб на месте инцидента, а другой – умер в больнице. Подозреваемого задержали на следующий день – 28 апреля. Им оказался 57-летний россиянин. Подробнее об убийстве украинских военных и мотивы россиянина – читайте по ссылке.
- Также в Германии напали на 15-летнего подростка-украинца. Ребята общались с девушками, однако к ним подошла другая группа и началась потасовка. Во время драки один из участников ранил украинца и скрылся с места инцидента.
- 1 мая напали на украинца в Будапеште. Как сообщали в СМИ, гражданин Казахстана напал на украинца в столице Венгрии и нанес ему несколько ножевых ранений. Мужчина скончался на месте инцидента, а нападавшего оперативно задержали. Известно, что между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку, однако, что стало причиной спора – неизвестно.