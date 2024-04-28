Что известно о двойном убийстве: мотивы, что уже установило следствие– рассказывает 24 Канал.

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Трагедия произошла 27 апреля в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее. Украинцев нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в Мурнау.

36-летний мужчина от тяжелых травм скончался на месте, а второй потерпевший скончался в больнице. По данным правоохранителей, оба проживали в районе Гармиш-Партенкирхен.

По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходивших медицинскую реабилитацию в Германии. Эту информацию сообщили в украинском МИД.

"Консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными" - говорится в заявлении МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона.

Кроме того, Кулеба выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

Немецкая полиция 28 апреля сообщила о задержании подозреваемого в двойном убийстве.

57-летнего подозреваемого сегодня доставили в ответственный следователь судьи по запросу прокуратуры Мюнхена. Был выдан ордер на арест за убийство,
заявили в полиции.

Уточняют, что подозреваемого сразу доставили в исправительную колонию. Там он находится под стражей. Прокуратура и уголовная полиция устанавливают предпосылки и мотивы преступления.

Тем временем, по данным немецких СМИ, трое мужчин были знакомы, при этом мотив убийства пока не выяснен.

Также украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что убийца украинских военнослужащих в немецком Мурнау– местный "Z-патриот", который открыто поддерживал российскую агрессию и демонстративно носил нашивку с "Z-символикой".

Украинцы раньше получили серьезные ранения конечностей и не могли полноценно защищаться.