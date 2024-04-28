Что известно о двойном убийстве: мотивы, что уже установило следствие– рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый– россиянин

Погибшие– военнослужащие

Трагедия произошла 27 апреля в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее. Украинцев нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в Мурнау.

36-летний мужчина от тяжелых травм скончался на месте, а второй потерпевший скончался в больнице. По данным правоохранителей, оба проживали в районе Гармиш-Партенкирхен.

По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходивших медицинскую реабилитацию в Германии. Эту информацию сообщили в украинском МИД.

"Консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными" - говорится в заявлении МИД Украины.

Кулеба поручил дипломатам контролировать продвижение дела

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона.

Кроме того, Кулеба выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

Подозреваемый был задержан– он русский

Немецкая полиция 28 апреля сообщила о задержании подозреваемого в двойном убийстве.

57-летнего подозреваемого сегодня доставили в ответственный следователь судьи по запросу прокуратуры Мюнхена. Был выдан ордер на арест за убийство,

– заявили в полиции.

Уточняют, что подозреваемого сразу доставили в исправительную колонию. Там он находится под стражей. Прокуратура и уголовная полиция устанавливают предпосылки и мотивы преступления.

Что известно о мотивах преступления

Тем временем, по данным немецких СМИ, трое мужчин были знакомы, при этом мотив убийства пока не выяснен.

Также украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что убийца украинских военнослужащих в немецком Мурнау– местный "Z-патриот", который открыто поддерживал российскую агрессию и демонстративно носил нашивку с "Z-символикой".

Украинцы раньше получили серьезные ранения конечностей и не могли полноценно защищаться.

Важно! Точное течение событий и мотивы убийства все еще устанавливают. Да тот факт, что подозреваемый мог иметь политический мотив– является предметом расследования.